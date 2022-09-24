Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

24.09.2022 16:22
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Kuklinski (Muhammed Aray, Abdulsamet Yalçın, Ali Deniz Yılmaz, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-23

Süre: 108 dakika (28, 22, 28, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu mücadelesinde TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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