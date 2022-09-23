Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 18:42
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçArkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Ali Çayır, Vukasinovic, Ahmet Tetik, Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Setler: 25-22, 18-25, 24-26, 25-19, 11-15

Süre: 119 dakika (26, 24, 28, 24, 17)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ilk maçında TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

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Kaynak: AA

Ahmet Karataş, Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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