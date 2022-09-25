Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Onur Kaya, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Görken Sertel ( Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Vukasinovic, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 20-25, 18-25, 25-19, 25-23, 15-17
Süre: 138 dakika (25, 30, 28, 30, 25)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan TÜRŞAD, B Grubu'nu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Üçüncü yenilgisini yaşayan ve grupta son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ise elendi.
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