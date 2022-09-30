Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Taha Erden, Murat Karakaya)
Setler: 21-25, 25-17, 25-14, 20-25, 15-13
Süre: 123 dakika (26, 25, 22, 28, 22)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonu açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
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