FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

29.09.2022 20:02
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Ergo ArenaHakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika,...

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)

Setler: 25-14, 25-12, 25-12

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Meryem Boz, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement