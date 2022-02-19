Üye Girişi
Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy - Son Dakika

Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

19.02.2022 21:07
Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de İrlanda temsilcisi Railway Union takımını 3-2 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonluğu garantiledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de İrlanda temsilcisi Railway Union takımını 3-2 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonluğu garantiledi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün ikinci müsabakasında Gaziantep Polisgücü, Railway Union takımını 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla grupta oynadığı 4 maçını da kazanarak 20 puan toplayan Gaziantep Polisgücü, en yakın rakibine 8 puan fark atarak, şampiyonluğunu garantiledi.

Lig usulü oynanan müsabakalarda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları yer alıyor.

Gaziantep ekibi son maçını yarın saat 13.00'te İngiltere'den Buckingham takımı ile oynayacak.

Şampiyonanın ikinci gününde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Slavia Prag-Buckingham: 6-5

Railway Union-SV Arminen: 1-2

Clydeslade Western-Slavia Prag: 5-9

SV Arminen-Buckingham: 1-0

YORUMLAR
500
Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

Gaziantep, Antalya, İrlanda, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement