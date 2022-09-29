Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

29.09.2022 20:20
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım KılıçBursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız,...

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım Kılıç

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç 5, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak, Helin Boybeyi 4, Şuranur Sönmez 6, Daijgile Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 5

1. Periyot: 17-14

Devre: 28-28

3. Periyot: 43-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün maçında Bursa Uludağ Basketbol'a 67-61 mağlup oldu.

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Kaynak: AA

Emre Şimşek, basketbol, Kayseri, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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