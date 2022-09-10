Salon: Mercedes-Benz Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Slovenya: Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, Samar
Belçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema 7, Bako 2, de Zeeuw 6, Libert 6, Tabu 9, Vanwijn 6, Tumba 2, Bratanovic, Bleijenbergh
1. Periyot: 24-19
Devre: 44-41
3. Periyot: 63-60
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Slovenya çeyrek finalde, Ukrayna- Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Slovenya'da yıldız oyuncu Luka Doncic, kaydettiği 35 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
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