2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

10.09.2022 17:54
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mercedes-Benz ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)Slovenya: Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, SamarBelçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema...

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Slovenya: Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, Samar

Belçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema 7, Bako 2, de Zeeuw 6, Libert 6, Tabu 9, Vanwijn 6, Tumba 2, Bratanovic, Bleijenbergh

1. Periyot: 24-19

Devre: 44-41

3. Periyot: 63-60

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya çeyrek finalde, Ukrayna- Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Slovenya'da yıldız oyuncu Luka Doncic, kaydettiği 35 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Kaynak: AA

Litvanya, Slovenya, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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