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Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor - Son Dakika

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor

25.12.2021 20:27

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 97 kulüpten 233'ü kadın toplam 528 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ikinci günündeki klasik yay takım müsabakalarını, erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda bulunduğu İstanbul Okçuluk Gençlik Spor, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci sırada tamamladı.

Genç erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi altın madalya kazandı.

Makaralı yay erkeklerde Demka Okçuluk şampiyonayı birinci tamamlarken kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay genç erkeklerde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalyaya uzanırken, genç kadınlar ise Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Milli Takım Antrenörü Ergin: "Avrupa Şampiyonasında öncelikle hedefimiz takımlarımızın başarısıdır"

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, şampiyonanın yoğun katılımla gerçekleştirildiğini aktardı.

Ocak ayı içinde düzenlenecek yarışma ile milli takımın kadrosunu belirleyeceklerine işaret eden Ergin, "Ocak ayındaki yarışmayla Slovenya'da 14-19 şubat tarihlerinde Salon Avrupa Şampiyonası için milli takımı temsil edecek olan sporcularını belirlemiş olacağız. Bizim için tabi ki Avrupa Şampiyonası önemli bir nokta. En son yapılan olimpiyat oyunlarında ve açık hava Dünya Şampiyonasında elde ettiğimiz derecelerle ülkemiz bütün Avrupa tarafından okçuluk anlamında göz altında ve takip ediliyor. Bu takibi doğru bir şekilde değerlendirmek, sporcularımızın performanslarını daha da yukarı götürüp Avrupa Şampiyonası için olabildiğince fazla madalya ile ülkemize geri dönmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi hem gençler hem de büyüklerde toplam 8 kategoride temsil edeceğiz. 24 sporcu ile katılacağız Avrupa Şampiyonası'na. Öncelikli hedefimiz takımlarımızın başarısı olacak daha sonrada bireysel şampiyonluklar peşinde koşacağız." dedi.

Ergin, Türkiye 'de 2013 yılından beri okçuluğun önemli bir ivme yakaladığını belirterek, "2013 yılında hayata geçirdiğimiz 'Olimpiyatın Gençleri' projesiyle 13-14 yaş gurubundan kamplarımıza dahil ettiğimiz sporcular kazandıkları tecrübe ile ülkemize büyük başarılar kazandırmaya başladılar. Amacımız ve hedefimiz bu idi. Bu proje bize 8 yılın sonunda olimpiyat madalyası kazandırdık. Bu projeyi geliştirerek 2028-2032 yıllarında da olimpiyat madalyası kazanabilecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor
Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor
Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor

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Olimpiyat, Türkiye, Okçuluk, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası müsabakaları sürüyor - Son Dakika Spor


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