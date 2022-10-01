Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison (23), Brown (2), Altan Erol (10), Rogkavopoulos (19), Tomazs Gielo (6), Arca Tülüoğlu (2), Ayberk Olmaz (4), Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli (4)
Aliağa Petkimspor: Melson (14), Prewitt (19), İsmail Cem Ulusoy (8), Simmons (20), Aldridge, Ege Arar (2), Webster (14), Nuster Yıldırım, Dorukhan Engindeniz (2)
1. Periyot: 17-23
Devre: 38-46
3. Periyot: 52-64???????
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 70-79 yenildi.
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