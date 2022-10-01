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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

01.10.2022 15:26
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat ParlakYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison (23), Brown (2), Altan Erol (10), Rogkavopoulos (19), Tomazs Gielo (6), Arca Tülüoğlu (2), Ayberk Olmaz (4), Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison (23), Brown (2), Altan Erol (10), Rogkavopoulos (19), Tomazs Gielo (6), Arca Tülüoğlu (2), Ayberk Olmaz (4), Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli (4)

Aliağa Petkimspor: Melson (14), Prewitt (19), İsmail Cem Ulusoy (8), Simmons (20), Aldridge, Ege Arar (2), Webster (14), Nuster Yıldırım, Dorukhan Engindeniz (2)

1. Periyot: 17-23

Devre: 38-46

3. Periyot: 52-64???????

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 70-79 yenildi.

YORUMLAR
500
İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79 İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79
Kaynak: AA

Ayberk Olmaz, Erşan Kartal, Merkezefendi, Doğan Şenli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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