Voleybol: FIVB Challenger Kupası - Son Dakika
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Voleybol: FIVB Challenger Kupası

31.07.2022 12:02
Voleybol: FIVB Challenger Kupası

Salon: SeulHakemler: Myoi Sumie (Japonya), Alireza Gharib (İran)Küba: Herrera, Alonso, Lopez, Hernandez, Concepcion, Arredondo (Alvarez, Diaz)Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı (Volkan Döne, Berkay Bayraktar,...

Salon: Seul

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Alireza Gharib (İran)

Küba: Herrera, Alonso, Lopez, Hernandez, Concepcion, Arredondo (Alvarez, Diaz)

Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Metin Toy, Murat Yenipazar)

Setler: 25-17, 23-25, 25-20, 25-20

Süre: 106 dakika (24, 27, 26, 29)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1

Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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Voleybol: FIVB Challenger Kupası Voleybol: FIVB Challenger Kupası Voleybol: FIVB Challenger Kupası Voleybol: FIVB Challenger Kupası
Kaynak: AA

Volkan Döne, Japonya, Türkiye, Küba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Challenger Kupası - Son Dakika

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