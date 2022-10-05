Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeri
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)
Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet ( Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Altay Demirci)
Setler: 19-25, 25-23, 25-15, 25-21
Süre: 104 dakika (26, 29, 22, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.
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