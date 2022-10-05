Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 15:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Doğan SevinçeriCizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer...

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeri

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet ( Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Altay Demirci)

Setler: 19-25, 25-23, 25-15, 25-21

Süre: 104 dakika (26, 29, 22, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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