2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

04.09.2022 19:34
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail)İspanya: Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3Belçika: Lecomte 20,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail)

İspanya: Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3

Belçika: Lecomte 20, Gillet 14, Vanwijn 8, Bako 10, Obasohan 11, Mwena 6, Tumba 1, Tabu 6, Libert 2, Bleijenbergh 3, de Zeeuw 2

1. Periyot: 11-15

Devre: 33-32

3. Periyot: 54-57

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Belçika, İspanya'yı 83-73 yendi.

Belçika şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde ederken, İspanya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Polonya, İspanya, İtalya, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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