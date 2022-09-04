Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu

Kaynak: AA

Polonya, İspanya, İtalya, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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