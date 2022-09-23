Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 19:36
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Bilal ÇağlarBursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)

Setler: 24-26, 25-14, 25-21, 25-23

Süre: 102 dakika (27, 21, 28, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-1 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Emre Batur, Sigorta, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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