Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

05.10.2022 21:58
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik SalonuHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Peter Praksch (Macaristan)Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 8, Smith 17, Boutsiele 17, Brodziansky 6, Berkay Candan 5, Yiğit Arslan 8, Oğuz Savaş 2, Hadi ÖzdemirIgokea m:...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Peter Praksch (Macaristan)

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 8, Smith 17, Boutsiele 17, Brodziansky 6, Berkay Candan 5, Yiğit Arslan 8, Oğuz Savaş 2, Hadi Özdemir

Igokea m: tel: Crawford 7, Nakic 6, Ray 8, Stephens 12, Tanaskovic 6, Delalic 3, Josilo 5, Waller 7, Maric 4, Kondic 9

1. Periyot: 13-17

Devre: 28-36

3. Periyot: 47-52

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m: tel ekibini 70-67 yendi.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçını 18 Ekim Salı günü deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao ekibiyle yapacak.

YORUMLAR
500
Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı 'istenmeyen kişi' ilan etti Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı 'istenmeyen kişi' ilan etti Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Macaristan, Litvanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 02:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement