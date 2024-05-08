Şalpazarı'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şalpazarı'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Şalpazarı\'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 48 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalarda Muhammet Ali Demirci birinci, Mustafa Emre Civil ikinci ve Şaban Yılmaz üçüncü oldu. Final müsabakalarını ise birçok protokol üyesi izledi. Program, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

08.05.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası tamamlandı.

Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Şalpazarı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 48 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvada birinciliği Muhammet Ali Demirci, ikinciliği Mustafa Emre Civil, üçüncülüğü ise Şaban Yılmaz kazandı.

Turnuvanın final müsabakalarını, Kaymakam Semih Memiş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk de izledi.

Program, dereceye giren sporculara madalyalarının protokol üyelerince verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Ali Demirci, Şalpazarı, Demirci, Trabzon, Tenis, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şalpazarı'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:29:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şalpazarı'nda Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement