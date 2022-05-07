Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı - Son Dakika
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Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı

07.05.2022 11:57
Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı

Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Koşusunda" Samandağ Belediye Spor Kulübü öğrencileri, 2 kategoride birincilik kupası ve toplamda 7 madalya kazandı.

Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Koşusunda" Samandağ Belediye Spor Kulübü öğrencileri, 2 kategoride birincilik kupası ve toplamda 7 madalya kazandı.

Samandağ ilçe Stadında yapılan Gençlik koşusunda Samandağ Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerinden Yıldız Kızlar kategorisinde Ezel Sağaltıcı birinci, Damla Nefşioğulları ikinci, Nazlıcan Serin üçüncü oldu.Yıldız Erkekler kategorisinde Ali Mert Görür birinci, Selim Adana ikinci, İsmail Saf üçüncü oldu. Genç Kızlar kategorisinde Meryemce Gündüz ikinci oldu.

Samandağ Belediye Spor Kulübü antrenörlerinden Eylem Okur yaptığı açıklamada; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Samandağ'da İlçe Spor Müdürlüğünce yapılan Gençlik koşusunda 2 kupa ve 7 madalya alarak önemli bir başarı elde ettik. Spora ve sporcularımıza sağladıkları desteklerden dolayı Samandağ Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz'a çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı
Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Samandağ, 19 Mayıs, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı - Son Dakika


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