Samandıra Can Bartu Tesisleri, Jesus'un isteğiyle yenilendi

Süper Lig'in 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bugün resmen başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon öncesinde teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle Can Bartu Tesisleri'nde bazı değişiklikler yapıldı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görseller ile duvarların kaplanmasını istedi. Ayrıca takımın toplantı odasında da futbolcuların motivasyonunu artıracak görsellere yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı. 28 Kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının asıldığı tesislerde, Jorge Jesus'un isteği ile gerçekleştirilen değişiklikler devam ediyor. Fenerbahçe'nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Jesus'un talebiyle tesis duvarları Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görseller ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.Jorge Jesus'un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 'nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları salonda yerini alırken, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.

Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda 'Sahne bizim' diyecekler."