Fenerbahçe'den savunmaya dev takviye! Milli yıldız yarım sezonluğuna çubukluyu sırtına geçirecek

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Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için yeniden harekete geçti. Daha önce adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyebilir.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA

Fanatik'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferinde sona gelen Fenerbahçe, Luan Peres'in durumundaki belirsizlik nedeniyle savunmaya bir takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme Çağlar Söyüncü geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe, İngiliz ekibine Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Yönetim, Leicester'a hem kiralama ücreti hem de Çağlar'ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi önererek işi bitirmeye çalışacak.