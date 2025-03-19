Sami Satılmış Ümit Milli Takım'dan Çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Sami Satılmış Ümit Milli Takım'dan Çıkarıldı

TFF, sakatlığı nedeniyle Sami Satılmış'ın Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

19.03.2025 11:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan Sami Satılmış sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Altınordu forması giyen Sami Satılmış, sakatlığı dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus maçları aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yı, 25 Mart Salı günü ise İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sami Satılmış Ümit Milli Takım'dan Çıkarıldı - Son Dakika

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