Sami Uğurlu: 'Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz' - Son Dakika
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Sami Uğurlu: 'Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz'

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitme hedefi olduğunu belirtti. Uğurlu, son maçlarda daha fazla mücadele edeceklerini ve 5'te 5 yaparak Avrupa kupalarına gitmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic'in performanslarının tesadüf olmadığını ve antrenmanlarda çok çalıştıklarını vurguladı.

27.04.2024 21:14
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- Sami Uğurlu: "Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "5'te 5 yapıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Birini kazandık. Olur, olmaz bilemeyiz ama tamamıyla bunun için mücadele edeceğiz, bunun için savaşacağız" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor'a karşı zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti. Takım olarak Avrupa kupalarına katılma hedefi koyduklarının altını çizen Uğurlu, "Ligin son maçları, her takımın bir hedefi var. O hedef doğrultusunda da olabildiğince mücadele etmek zorunda, ayakta kalmak zorunda. Son maçlara baktığımızda da burada aslında biraz bizi sarsan iki maç oynadık. Biri Konyaspor ile sahamızda, sonra da Gaziantep maçı. Bunlar da çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Düşmemeye oynayan takımlar çok fazla agresif, mücadele eden, daha çok isteyen takımlar haline geliyor. Son dört haftada da bunun dozu biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Samsunspor da bunlardan biriydi. Her ne kadar biraz daha yukarıda gözükse de yine düşme hattından tamamen rahatladığını söyleyemeyiz. Tabii ki de bu ligin ne olacağı belli olmaz. Bugün de zor bir maç oldu. Ancak bundan önceki iki maça oranla çok daha fazla mücadele ettik, çok daha fazla istedik. Ligin sonuna kadar kazanmak için oynayacağız. Kendimize yeni bir hedef koyduk. 5'te 5 yapıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Birini kazandık. Olur, olmaz bilemeyiz ama tamamıyla bunun için mücadele edeceğiz, bunun için savaşacağız. Çok zor maçlarımız var. Arka arkaya oynayacağımız rakiplerimiz bizle birlikte Avrupa Kupası'na gitmek isteyen dört takım. Eğer orayı yakalamak istiyorsak, orada olmak istiyorsak zaten bu maçları kazanmak zorundayız" dedi.

"Hedeflerimi yakalamak en büyük beklentim"

Bireysel hedefleri ile ilgili de konuşan Sami Uğurlu, "Gerçekten hedefi olan, bir yerlere çıkmak isteyen, yukarıya kendini taşımak isteyen ve bu anlamda da olabildiğince kendini geliştirmek isteyen bir antrenörüm. Bunun için çalışıyorum. Buradaki yaptığımız mücadele, oyuncularımın yaptığı mücadele, kazanmış olduğu bir maç, galibiyet, üç puan benim için zaten en büyük hediye oluyor. Kendi hedeflerim var bu hedeflerim doğrultusunda sonuna kadar gitmek istiyorum. O yüzden maddi konularda şu an için hiçbir beklentim yok. Sadece hedeflerimi yakalamak en büyük beklentim" ifadelerini kullandı.

"Aytaç ve Hajradinovic'in antrenmanlarda çok fazla çalıştığını söyleyebilirim"

46 yaşındaki çalıştırıcı, performansları ile dikkatleri çeken Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic ile ilgili yöneltilen soruya da, "Bu iki oyuncunun performansları kesinlikle bir defa tesadüf değil. Bir defa oyun formatı, kurgusu onlara çok uyuyor. Benim oynattığım oyun sisteminde iki 8 numara aslında gole en yakın olan oyuncular. Aytaç ve Hajradinovic'in antrenmanlarda çok fazla çalıştığını söyleyebilirim. Antrenmanın en çok koşan oyuncularına bakıyorsunuz Haris, Aytaç, Yasin. Orada istiyorlar, çalışıyorlar, emek veriyorlar, kurguya, plana harfiyen uyumaya çalışıyorlar. Bence bunun karşılığında alıyorlar. Antrenmana çıkmadıklarını hiç hatırlamıyorum. Bu onların emeklinin emeklerinin karşılığı olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz' - Son Dakika

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