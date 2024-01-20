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Sami Uğurlu: 'Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var' - Son Dakika
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Sami Uğurlu: 'Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyuncu sayılarının az olması sebebiyle gerekli rotasyonu sağlayamadıklarını ve kadro derinliğine baktıklarında 4-5 transfere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Uğurlu ayrıca, savunma sorunları yaşadıklarını ve transferlerin hala gerekliliğini vurguladı.

Sami Uğurlu: \'Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var\'
20.01.2024 - 20:30,
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- Sami Uğurlu: "Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Oyuncu sayılarının az olması sebebiyle gerekli rotasyonu sağlayamadıklarını dile getirerek, "Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Yaptığımız analizlerle son iki üç maçı değerlendirdiğimizde çok fazla pozisyon buluyoruz. Orta alanda Hajradinovic ve Aytaç, iyi işler yaptığında pozisyon sıkıntısı çekmiyoruz. Fakat geri alanda savunma sorunu yaşıyoruz. Dönen toplarda gol yeme sebebimiz bu. Bugün de aynı şekilde hatalar yaptık fakat skor olarak karşımıza çıkmadı. Bu arada 3 günde 1 maç yapıyoruz. Bugün, birkaç oyuncumuzu dinlendirmek istedik. Savunmada Sadık'ın aramıza katılması elimizi az da olsa rahatlattı. Oğulcan'ın aramıza katılması da iyi oldu fakat transfere ihtiyacımız hala var. Sağ bek oyuncumuz Winck haftaya cezalı durumda mesela. Yerine oynatabileceğimiz oyuncu yok. Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var. Rotasyon konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Önümüzdeki Bandırmaspor ve Trabzonspor maçlarına kadar transfer konusunu halletmiş olmamız gerekiyor. Bu iki maçtan 3-4 puan çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz ligde üst sıralarda yer almak" diye konuştu.

Maç esnasında tribünlerden oyuncu değişikliği konusunda gelen serzenişler hakkında da konuşan Uğurlu, "Tribünlerden 'Hoca oyuncu değiştirsene' diye sesleniyorlar ama yedek kulübesine de bakmaları gerekiyor. Bizde futbol ne yazık ki sonuç odaklı. Maç esnasında bizim elimizin değişiklik açısından ne kadar sıkışık olduğunu anlamaları gerekiyor. Maç kazanıyoruz ve alkışlanıyoruz. Birkaç gün sonra Ankaragücü karşısına çıkıp yenilince hedef oluyorsunuz. Umarım bu durum bu şekilde gitmez" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Sami Uğurlu: 'Kadro derinliğine baktığınızda 4-5 transfere ihtiyacımız var' - Son Dakika
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