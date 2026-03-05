Şampiyon atıcıya Trabzon Havalimanında karşılama

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Trabzonlu sporcu Buğra Selimzade bugün Trabzon Havalimanı'nda karşılandı.

37 yaşındaki sporcu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ile 10 metre Havalı Tabanca Erkekler Trio yarışmasında altın madalya kazandı. Daha önce turnuvada takım halinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 metre Havalı Tabanca Erkekler Trio yarışmasında, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Daha önce 3 kez 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Dünya üçüncülüğü, 2025 HN Kup ikinciliği, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda da 50 metre tabanca kategorisinde de ikinciliği, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası takım ikinciliği bulunan Selimzade, Ermenistan'da bir de altın madalya kazanarak koleksiyonuna yeni bir başarı ekledi.

Bugün Trabzon'a gelen Ortahisar Belediyesi sporcusu milli atıcı Buğra Selimzade'yi havalimanında Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, şampiyon sporcunun ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Selimzade'ye çiçek vererek tebrik eden Zorlu, "Sporcumuz Buğra Selimzade'nin de yer aldığı Atıcılık Milli Takımımız, Ermenistan'da elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşattı. Buğra Selimzade de başarılarına yenilerini ekleyerek Trabzon'a 1 altın ve 1 gümüş madalyayla döndü. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - TRABZON