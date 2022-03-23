Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama - Son Dakika
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Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama

23.03.2022 19:57

- Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama Almanya'da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek Kadınlar CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

- Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama

İSTANBUL - Almanya'da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek Kadınlar CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Stuttgart'tan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen turuncu-beyazlı kafileyi, Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile bir grup taraftar bando eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Büyük coşkunun yaşandığı karşılamada, adeta bayram havası vardı. Havalimanında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan mili voleybolcu Beyza Arıcı, "Çok mutluyum. Bu sezonki ilk kupamızı kaldırdık. Avrupa şampiyonu olarak yurda döndük. Kalan iki kupada da umarım şampiyonluğu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavitli oyuncular, sevgi gösterileri altında havalimanından ayrıldı.

Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama
Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama
Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit'e coşkulu karşılama - Son Dakika


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