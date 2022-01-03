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Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül - Son Dakika

Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül

03.01.2022 15:26
Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül

Kros Liginde Türkiye Şampiyonu olan Karayazı Belediyespor Atletizm takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Kros Liginde Türkiye Şampiyonu olan Karayazı Belediye spor Atletizm takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Adana'da düzenlenen Kros Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız erkekler kategorisinde şampiyon olan atletler ve antrenör Cahit Demir ödüllendirildi. Aynı zamanda Erzurum TOHM ve SEM sporcuları olan Karayazı Belediyespor Atletizm Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve diğer davetliler, Karayazılı şampiyon atletlere çeşitli hediyeler verdi.

Hediye takdim töreninde TOHM ve SEM Müdürü Murat Tanas da yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Karayazı Belediyespor'un yanı sıra TOHM ve SEM sporcuları olan yıldız atletlerin elde ettiği başarının kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Antrenörümüz Cahit Demir ve sporcularını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Karayazılı atletlerin bu başarılara gelmesinde büyük payı olan Antrenör Cahit Demir, Karayazı'nın spor geleceğini daha da güçlendirmek, gençlerimizi her konuda ve her alanda yarınlara daha da donanımlı taşımak ve sporunun tabana yayılması adına farkındalık oluşturmak için bu tür girişimlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Demir, "Karayazı kaymakamımıza, il müdürümüze ve TOM ile SEM Müdürümüze destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül
Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül
Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül
Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül
Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül

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Atletizm, Karayazı, Şampiyon, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Karayazı Belediyespor Atletizm takımına GSİM'den ödül - Son Dakika Spor


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