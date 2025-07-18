Şampiyon Kız İrem, Avrupa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Şampiyon Kız İrem, Avrupa'ya Hazırlanıyor

Şampiyon Kız İrem, Avrupa\'ya Hazırlanıyor
18.07.2025 11:32
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17 yaşındaki İrem İdil, Kick boks ve Muaythai'de 6 Türkiye, 3 Avrupa, 1 dünya şampiyonu oldu.

Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki İrem İdil Satılmış, babasının 'Sevmezsen bırakırsın' sözü ile başladığı Kick boks ve Muaythai'de 5 yılda 6 Türkiye, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu kazandı. Satılmış, şimdi Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında bir kez daha kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da yaşayan ve çocukluğundan bu yana voleybol, hentbol, basketbol ve yüzme gibi çeşitli spor branşlarıyla uğraşan 17 yaşındaki İrem İdil Satılmış'ın hayatı, babasının farklı bir branş ile uğraşması ve kendisini bulması amacıyla götürdüğü spor salonu ile değişti. Babasının 'Sevmezsen bırakırsın' diyerek götürdüğü spor salonunda Murat Erdem ve Talat Ayhan ile tanışarak Kick boks ve Muaythai'de ile tanışan genç kız, "Hiç olmazsa kendimi korumayı savunmayı öğrenirim" diyerek başladığı bu dallarda 5 yılda elde ettiği şampiyonluklarla adını duyurdu.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları var

2021 yılında çıktığı ilk şampiyonada kürsüye çıkan İrem İdil Satılmış, 5 yıllık spor kariyerinde Kick boks'ta 2 Türkiye, 1 dünya şampiyonluğu, Muaythai'de ise 4 Türkiye, 3 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 1 kez de dünya ikincisi oldu. Son olarak 1-4 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Kick boks Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birincilik kürsüne çıkan genç sporcu, milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Milli takım kampına katılarak önümüzdeki aylarda Yunanistan'da düzenlenecek ola Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak olan Satılmış'ın hedefi ise burada da şampiyonluk kazanmak.

"'Sevmezsen bırak' demişti, ama çok sevdim"

Küçük yaşlardan bu yana spor ile iç içe olduğunu ve çeşitli spor branşları ile uğraştığı söyleyen İrem İdil Satılmış, "Kendimi bildim bileli bir spor dalı ile uğraşıyorum. Voleybol, hentbol, basketbol, yüzme ile uğraştım. Ama hiç birinde tutunamadım. Babam Muaythai ve Kick boks'u önerdi. 'Sevmezsen bırak' demişti, ama çok sevdim. Güzel başarılar da elde edince bırakmadım ve bırakmayı düşünmüyorum. 70 kilogramda 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Ayrıca bu sene dünya birinciliği kazandım. Muaythai'de de birinciliklerim var, 4 kere Türkiye şampiyonluğu, 1 kere dünya ikinciliği, ayrıca EMF Avrupa şampiyonluğu kazandım" dedi.

Her gün 3 saat antrenman yapıyor

Şampiyona çalışmalarına şimdiden başlayan ve haftanın 6 günü 3 saat antrenman yaptığını belirten genç sporcu, "En son 1-4 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de yapılan Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda K1 70 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma katılmaya hak kazandım, Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlıklarım devam ediyor. Hedefim, bir kez daha Avrupa ve dünya şampiyonu olarak adımı dünyaya duyurmak. Normalde haftanın 3 günü antrenmanımız oluyor. Ama ben her gün hocamla birlikte 3 saat antrenman yaparak hazırlanıyorum. Sabah 6'da sahilde deniz ve kum koşumuz oluyor. Gölge boksu ve spaningler ile kendimi daha çok geliştiriyorum" ifadelerini kullandı.

5 yıldır birlikte antrenman yapıyorlar

İrem İdil'in antrenörlüğünü yapan Muaythai Milli Takım Antrenörü Murat Erdem de 5 yıldır birlikte çalıştıklarını ve çıktığı tüm müsabakalarda kürsüde yer alma başarısı gösterdiğini dile getirerek, "Yaklaşık 30 yıldır Talat hocam ile birlikte bu sporun içerisindeyim. Önce sporculuk kısmında, ardından da antrenörlük kısmında mücadele ediyorum. Yaklaşık 5 senedir İrem ile birlikte çalışıyoruz. Boks, Muaythai ve Kick boks olsun kendi kategorilerinde çıktığı maçların sonunda hep kürsü gördü. Kick boks'ta ocak ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birincilik kazandı. Mayıs'ta yapılan dünya kupasında yine birinci olarak kupayı kazandı" şeklinde konuştu.

"Hedef, Avrupa şampiyonluğunu kazanmak"

Sporcusunun kendi kategorisinde en yüksek puanı toplayarak Kick boks Milli Takımı'na girmeye hak kazandığını aktaran Erdem, "Son olarak İzmir'de yapılan Türkiye şampiyonasında da birinci olup, kendi kategorisinde en yüksek puanı toplayarak, Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Kick boks Şampiyonası'nda milli takım ile birlikte ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Çalışmalarımızı, Avrupa şampiyonasını kazanmak için sürdürüyoruz" cümlelerine yer verdi

Başantrenör Talat Ayhan ise genç sporcusu ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Kendisi, Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Hem Muaythai hem de Kick boks'ta şampiyonlukları var. Dünya kupasında şampiyon oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyon Kız İrem, Avrupa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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