Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı

02.06.2022 19:43
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 39 ülkeden 326 haltercinin mücadele ettiği Avrupa Halter Şampiyonasının ilk günkü yarışlarında kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 73 kilo, silkmede 90 kilo ve toplamda 163 kiloyla 3 altın madalya alarak, Avrupa şampiyonu oldu. Milli halterci Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'e gelişinde valilik önünde çiçeklerle karşılandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Sporcularımızın başarısı bizleri avrupa ve dünyada gururlandırıyor. Büyük başarılara imza atıyorlar. Bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarıları ile gurur duyuyoruz ama Şaziye ile ayrıca gurur duyuyoruz. Avrupa'da aldığı 3 altın madalya ile bizleri gururlandırdı. Yolu açık, başarıları daim olsun" diye konuştu.Avrupa şampiyonu Şaziye Erdoğan ise "Aylarca kamplarda emek veriyoruz. Emeklerimizin boşuna çıkmaması için kendimizden ödün veriyoruz. Allah'a şükür Avrupa şampiyonasında 3 altın madalya aldım geldim. Ülkeme ve sizlere armağan ediyorum. Önümüzde şu an Akdeniz Oyunları ve İslam Ülkeleri Spor Oyunları Şampiyonası var. Buralardan da ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz" dedi.

Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı
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Kaynak: DHA

Nevşehir, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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