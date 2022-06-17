Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat - Son Dakika
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Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat

17.06.2022 13:59
Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün okçusu Sıla Özdemir, başarı basamaklarını rekorlar kırarak ilerliyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün okçusu Sıla Özdemir, başarı basamaklarını rekorlar kırarak ilerliyor. Henüz 14 yaşındayken Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 675 puan ile rekor kıran Sıla, son olarak Antalya'daki klasik yay 60 metre kadet U18 kadınlar kategorisinde bu kez 669 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Genç sporcunun yeni hedefi ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil etmek. 2017 yılında yaş kategorisinde Salon Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Sıla Özdemir, 2019'da katıldığı Türkiye Okullararası Okçuluk Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu. Bu yıl da Fransa'daki Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda klasik yay kadınlar kategorisinde takım halinde ikinciliği elde etmemizde pay sahibi olan sporcu, klasik yay uluslararası karışık takım yarışmasında da ikinci olan takımda yer aldı. Henüz 17 yaşındaki sporcunun, yeni hedefi ise olimpiyat oyunlarına katılmak.

6 yıllık kariyerine iki rekor sığdıran Sıla Özdemir, "Bundan sonraki ilk hedefim İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'nda bireysel derece almak. Uzak vadede ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak. Mete Gazoz, 2020 Tokyo'daki başarısıyla sporumuzu bütün ülkeye yaydı. Okçuluk daha popüler bir spor olma yolunda ilerliyor. Bizler de onun izinden ilerliyoruz" dedi. Okçuluktan önce yüzme, basketbol ve tenis gibi birçok branşta spor yaptığını belirten Sıla Özdemir, "Okçuluğun bireysel bir spor olması beni daha çok cezbetti. Kendi vücudumla ve kendi zihnimle baş başa kalarak daha iyi motive olduğumu gördüm. Her şey hayal etmekle başlıyor. Ben de her gece uyumadan önce yarışmalarda final atışı yaptıktan sonra kürsüde madalya aldığım anın hayalini kuruyorum. Bu beni başarıya götürüyor" ifadelerini kullandı.Babasının okçuluk sporu hakemi olduğunu belirten Özdemir, "En büyük destekçilerim ailem. Babam senelerdir hakemlik yapıyor. Benim bu spora başlamamdaki ve başarılı olmamdaki en büyük etken. Antrenörlerime de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- İzmir
Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat
Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat
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Kaynak: DHA

İzmir, Sıla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat - Son Dakika

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