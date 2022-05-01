Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor

01.05.2022 13:10

- Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor Kastamonu'da yaşayan 16 yaşındaki sporcu, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda birinci olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ederek antrenman yapıyor.

- Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da yaşayan 16 yaşındaki sporcu, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda birinci olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ederek antrenman yapıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu, hem wushu'da hem de mua thai'de aldığı başarılara bir yenisini eklemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Wushu'da 3 kez Türkiye şampiyonu olmayı başaran Hüseyin Eren Küçükoğlu, bu yıl gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda aldığı birincilik ile 10 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Günde 90 kilometre yürüyor

Milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu, Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu gözetiminde 10 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını iftar öncesi ve iftar sonrasında sürdürüyor. Küçükoğlu, Avrupa Şampiyonası'na her gün 90 kilometre yol kat ederek hazırlanıyor. İftarın ardından sahura kadar çalışmalarını sürdüren Küçükoğlu, dünya şampiyonu olmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak ve kendi spor salonumu açmak"

Hedefinin dünya şampiyonu olup kendi spor salonunu açarak başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Hüseyin Eren Küçükoğlu, "Kendimi bildim bileli kick boks ve wushu sporunu kendime yaşam tarzı olarak seçtim. Önceden yüzme, basketbol gibi sporlar yaptım ama kick boks ve wushu benim dikkatimi daha çok çekti. 2019 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na gittim ve oradan geldiğimde 2020 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2021 yılında 'wushu'da Türkiye birincisi oldum. Avrupa Şampiyonası'na gidecektik korona virüsten dolayı iptal oldu. Bu sene Allah'ın izniyle Türkiye şampiyonu olup 12 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. 52 kilodayım, kendimi iyi hissediyorum ve kendimi göstereceğim. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Daha sonra kendi spor salonumu kurup başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.

"Antrenmanlarımı kaçırmamaya dikkat ediyorum"

Her gün Taşköprü ilçesinden 90 kilometre yol kat ederek Kastamonu'ya geldiğini ve antrenmanlara katıldığını belirten Küçükoğlu, "Taşköprü ilçesinde okuduğum için ara sıra antrenmanlarımın aksadığı oluyor ama her Kastamonu'da olduğum zaman antrenmanlarımı kaçırmamaya dikkat ediyorum. İftar öncesi ve iftar sonrası sahura kadar antrenmanlarımı yapıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Avrupa Şampiyonası için sahura kadar aralıksız çalışıyoruz"

10 Mayıs'ta Avrupa Şampiyonası için sahura kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu ise, "Hüseyin Eren Küçükoğlu kendisi 2019 yılında muay thai branşında Türkiye şampiyonu oldu. Sonra 2020 ve 2021 yılında wushu branşında Türkiye şampiyonu oldu. Muay thai branşında ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Bu kez de wushu branşında Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'da ülkemizi temsil edecek. 10 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil edecek. Bir sporcunun iki ayrı branşta sporcu olabilmesi kolay değil ama kendisi çok azimli. Ben kick boksta da şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Hazırlıklarımızı Ramazan dolayısı ile iftar öncesi ve iftar sonrasında yapıyoruz. Bizim için biraz zor oluyor ama bayrağımızı dalgalandırmak amacımız olduğu için bizi yormuyor. Ben sporcumdan Avrupa şampiyonluğu bekliyorum. Devamında da şu anda kendisi gençlerde, büyüklerde de başarı elde edeceği uzun yıllar ilimizi ve ülkemizi başarılarla temsil edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor
Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor

YORUMLAR
500
İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' İçin Kapanacak Yolları Açıkladı İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' İçin Kapanacak Yolları Açıkladı 2016'da Mısır Havayolları uçağının düşmesine 'pilotların sigara içmesi yol açmış olabilir' 2016'da Mısır Havayolları uçağının düşmesine 'pilotların sigara içmesi yol açmış olabilir'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement