Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

21.03.2022 14:15
Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında 4 Altın, 3 gümüş, 8 bronz madalya kazanarak toplamda 9 bin 355 puanla Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

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Ali İhsan Su, Türkiye, Erzurum, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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