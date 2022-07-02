Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi - Son Dakika
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Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi

02.07.2022 15:49
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi

Portekiz ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon olan Antalyaspor'lu yüzücülere altın madalya verildi.

Portekiz ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon olan Antalyaspor'lu yüzücülere altın madalya verildi.

Antalyaspor Hasan Subaşı tesislerinde gerçekleşen ve 2 Temmuz tarihi itibariyle Antalyaspor'un 56. kuruluş yıl dönümüne denk gelerek ayrı bir anlama sahip olan organizasyonundaki ödülleri Antalyaspor Kulübü Dernek Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, yönetim kurul üyeleri Caner Canıtez ile

Ersan Göbelek ve kulüp genel koordinatörü Cem Manavuşak taktim ettiler.

Baş Antrenör Turgay Demircioğlu sorumluluğunda Portekiz'de gerçekleşen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda; Emir Batur Albayrak (Avrupa Şampiyonu), Sevim Eylül Süpürgeci (Avrupa İkincisi), Talya Erdoğan (Avrupa Üçüncüsü) ve yine Baş Antrenör Turgay Demircioğlu sorumluluğunda İtalya'da düzenlenen Len Cup 2'de Poyraz Şan Aşkın, Atakan Ercan, Ahmet Efe Söker, Atakan Ercan, Emre Sarp Zeytinoğlu milli takım ile elde ettikleri başarılar sonucunda altın ile ödüllendirildiler.

Dernek başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, "Milli yüzücülerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hem ilimizi, hem de ülkemizi Avrupa kulvarlarında en iyi şekilde temsil eden genç yüzücülerimizi ve ailelerini bu anlamlı günde yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Portekiz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi - Son Dakika

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