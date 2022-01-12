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Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı - Son Dakika

Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı

12.01.2022 11:03
Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tayland Bangkok'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Ayşin Özkılıç ve üçüncü olan Muhammed Samet Özel ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tayland Bangkok'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Ayşin Özkılıç ve üçüncü olan Muhammed Samet Özel ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Aralık ayında Tayland Bangkok'ta düzenlenen IFMA U-23 Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Büyükler Kadınlar 51 Kilo kategorisinde dünya şampiyonu olan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2'nci sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç ile aynı yarışmada Büyükler Erkekler 60 Kilo kategorisinde dünya üçüncüsü olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Samet Özel'i ağırladı. Ziyarete Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop ile Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu da eşlik etti.

"Hedef olimpiyat madalyası"

Muaythai ile ilgili bilgiler alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Öğrencilerimiz Ayşin Özkılıç ve Muhammed Samet Özel'in başarıları ile gurur duyduk. Birçok branşta sporcu yetiştiren ve milli formayı giyerek ülkemizin ve üniversitemizin adının uluslararası arenada duyulmasına katkı sağlayan öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz. Öğrencilerimiz de bizleri aldıkları madalyalar ile geleceğe yönelik daha umutlu kılıyorlar. Dünya şampiyonalarında madalya kazanan öğrencilerimizin olimpiyatlarda da madalya kazanmaları dileğimiz. Başarılarından dolayı Ayşin ve Muhammed'i kutluyorum. Olimpiyatlara da katılarak başarılar elde ederler inşallah. Bütün öğrencilerimizin yolları açık olsun" dedi.

"Muaythai'ye Akdeniz Üniversitesi desteği"

Akdeniz Üniversitesi'nin spora verdiği destekten bahseden Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz ise "2010 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde Muaythai atrenörlük kursu düzenlenmişti. En iyi antrenörlerimiz burada yetişti. Bu kursta yetişen antrenörler sayesinde Muaythai alanında önemli başarılar elde ettik" diye konuştu.

"Şampiyon olmak çok güzel bir duygu"

Duygularını paylaşan dünya şampiyonu sporcu Ayşin Özkılıç, "İlk defa katıldığım büyükler dünya şampiyonasında şampiyon olmak benim için çok güzel bir duygu ve çok büyük bir başarı. Daha önce gençlerde dünya ikincisi olmuştum ve hedefim altın madalyaydı. İlk kez katıldığım büyükler kategorisinde de altın madalyayı kazandım. Bu başarımda Rektörümüz, Dekanımız ve Beden Eğitimi Bölümündeki hocalarımız bana çok fazla destek oldu, hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Muhammed Samet Özel ise "Şampiyonaya hazırlanmamda üniversitemizin çok katkısı oldu. Üniversitemizin salonunu kullandım, hocalarım bana çok destek oldu. Bu şampiyonada gümüş madalya ile döndüm hedefim altın madalya kazanmak" şeklinde konuştu. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz günün anısına Rektör Özkan'a muaythai eldiveni ve forma takdim etti. - ANTALYA

Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı
Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı
Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı
Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı

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Akdeniz Üniversitesi, Şampiyon, Akdeniz, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Özkan, dünya şampiyonlarını ağırladı - Son Dakika Spor


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