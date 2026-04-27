Şampiyon taraftarlara bayrak ve poster jesti - Son Dakika
Şampiyon taraftarlara bayrak ve poster jesti

Şampiyon taraftarlara bayrak ve poster jesti
27.04.2026 08:52  Güncelleme: 08:53
Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK taraftarlarına anlamlı bir destek, Zafer Medya Grup'tan geldi.

Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Erzurum spor FK taraftarlarına anlamlı bir destek, Zafer Medya Grup'tan geldi.

Zafer Medya Grup ve Flaş25 Haber Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, Bandırmaspor maçı öncesinde tribünlerde taraftarlara bayrak ve takım posteri dağıtarak şampiyonluk sevincine ortak oldu.

"Bu şehrin ruhunda şampiyonluk var"

Takıma desteğin yalnızca sahada değil, tribünlerde de büyük önem taşıdığını vurgulayan Barlak, Erzurum halkının ve esnafının her zaman takımın yanında olduğunu ifade etti.

Barlak, şampiyonluk coşkusunu paylaşmak amacıyla Bandırmaspor karşılaşması öncesinde taraftarlara 10 bin adet bayrak ve 5 bin adet takım posteri dağıtıldığını belirtti.

Erzurumspor'un kentin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Barlak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Futbol, bir şehir için sadece bir spor dalı değil; aynı zamanda kimliği, kültürü ve sosyal yaşamının en önemli parçalarından biridir. Erzurumspor'umuza Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bu şehrin ruhunda şampiyonluk var. Erzurumspor sevgisi bu şehirde her zaman özel bir yere sahiptir. 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmemizde emeği olan başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ahmet Dal, teknik ekip ve cefakar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zafer Medya olarak taraftarlarımıza bayrak ve takım posteri dağıtarak bu büyük sevince katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz şehrimize hayırlı olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon taraftarlara bayrak ve poster jesti - Son Dakika

SON DAKİKA: Şampiyon taraftarlara bayrak ve poster jesti - Son Dakika
Advertisement
