Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor

21.05.2022 09:38
Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puanı toplayan Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puanı elde edecek.

İstanbul takımları karşısında hiç kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibinde, Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Peres, Denswil ile cezalı Hamsik, takımda yer alamayacak.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde
Kaynak: AA

Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 09:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement