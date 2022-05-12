Şampiyon VakıfBank kupasını aldı - Son Dakika
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Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

12.05.2022 21:27

- Şampiyon VakıfBank kupasını aldı Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.

- Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

İSTANBUL - Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon tamamladı.

Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'ye de plaketi verildi.

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı
Şampiyon VakıfBank kupasını aldı
Şampiyon VakıfBank kupasını aldı
Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon VakıfBank kupasını aldı - Son Dakika


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