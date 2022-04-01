Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür

01.04.2022 10:59
Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür

Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol takımı genç kızlar ve küçük kızlar kategorisinde Adana şampiyonu olurken midi kızlarda Adana 2.'si, yıldız kızlar da ise Adana üçüncülüğünü elde ederek başarısı gösterdi.

Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol takımı genç kızlar ve küçük kızlar kategorisinde Adana şampiyonu olurken midi kızlarda Adana 2.'si, yıldız kızlar da ise Adana üçüncülüğünü elde ederek başarısı gösterdi. Takım, kazandıkları kupaları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a hediye etti.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti. Voleybolcular, desteklerinden dolayı Akay'a teşekkür ederek kupalarını hediye ettiler.

Seyhan Belediyesi olarak başarıdan çok spora alıştırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Şampiyon olan ve derece yapan voleybol takımlarımızın idari, teknik ve sporcu kutluyor ve teşekkür ediyorum. Verdiğimiz desteğin karşılığının başarı olarak dönmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. İçinizden önümüzdeki yıllarda Türk voleyboluna başarılı bir şekilde hizmet edecek sporcuların yetişeceğine inanıyorum ve bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum" dedi.

Başarılı bir sezonu daha geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Seyhan Belediyespor Kulübü, kadın voleybol takımları baş antrenörü Göksel Özbek ve antrenör Aşkın Turuşkan da, "Seyhan Belediye Başkanımız bizlerin hak ettiği noktaya ulaşması adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak desteğini esirgemedi. Elde edilen şampiyonluklar ve derecelerde en büyük pay sahibi kendisidir. Sporcularımız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - ADANA

Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür
Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Gaziantep Kolej Vakfı'nın sultanları voleybolda namağlup şampiyon Gaziantep Kolej Vakfı'nın sultanları voleybolda namağlup şampiyon

Seyhan Belediyespor, Şampiyon, voleybol, Seyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement