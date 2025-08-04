Şampiyonlar Ligi finalinden İstanbul\'a! Mehdi Taremi Süper Lig devine imzayı atıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, vites yükseltiyor. Siyah-beyazlılar, Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

İtalyan basınından Corriere dello Sports'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.