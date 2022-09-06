Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi - Son Dakika
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Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi

06.09.2022 21:45
Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Kopenhag'ı 3-0'la geçti. Dortmund'un golleri 35. dakikada Reus, 42. dakikada Guerreiro ve 83. dakikada Bellingham'dan geldi. Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Cornelius 90 dakika mücadele etti. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kopenhag ise aynı haftada Sevilla ile sahasında karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Kopenhag, Signal-Iduna Park'ta karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DORTMUND, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 PUAN BAŞLADI

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Reus, 42. dakikada Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti. 2 ve 3. golün asistlerini ise Gio Reyna yaptı. Bu sonuçla Alman devi Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlarken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Borussia Dortmund, Kopenhag, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi - Son Dakika
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