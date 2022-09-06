Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Kopenhag, Signal-Iduna Park'ta karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DORTMUND, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 PUAN BAŞLADI

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Reus, 42. dakikada Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti. 2 ve 3. golün asistlerini ise Gio Reyna yaptı. Bu sonuçla Alman devi Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlarken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.