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Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı

04.11.2021 10:15

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 yaparak büyük primlerden mahrum kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Devler Ligi'nden gelecek parayla kadromuzu güçlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu, ancak hedefler tutmadı. Beşiktaş, Avrupa'daki rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı.

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.

RAKİPLERE GİTTİ

Sadece Sporting Lizbon, Beşiktaş maçlarından kasasına 5,6 milyon euro prim koydu. Dortmund ve Ajax da Beşiktaş'tan toplamda 5,6 milyon euroluk ödül kaptı.

BİR ZAFER DE İYİ GELİR

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş için bir galibiyet bile teselli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin galibiyet primi tam 2.8 milyon euro. Yani Ghezzal için ödenen bonservis bedeli.

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı - Son Dakika
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