Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.
Sadece Sporting Lizbon, Beşiktaş maçlarından kasasına 5,6 milyon euro prim koydu. Dortmund ve Ajax da Beşiktaş'tan toplamda 5,6 milyon euroluk ödül kaptı.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş için bir galibiyet bile teselli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin galibiyet primi tam 2.8 milyon euro. Yani Ghezzal için ödenen bonservis bedeli.
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