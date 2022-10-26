Inter, sahasında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti

Inter ile Viktoria Plzen, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

DZEKO DUBLE YAPTI

Mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42 ile 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 71 dakika sahada kaldı. Inter bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Aynı grupta bulunan Barcelona ise Inter'in bu galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.