Inter, sahasında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Inter, sahasında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti

26.10.2022 22:54

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Inter, kendi sahasında Viktoria Plzen'i 4-0 yendi. Bu sonuçla Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan devi bir üst turu garantilerken aynı grupta bulunduğu Barcelona, Avrupa Ligi'ne düştü.

Inter ile Viktoria Plzen, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

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Mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42 ile 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

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Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 71 dakika sahada kaldı. Inter bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Aynı grupta bulunan Barcelona ise Inter'in bu galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

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SON DAKİKA: Inter, sahasında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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