Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlarken, yapay zeka destekli analizler turnuvanın favorisini ortaya koydu. 10 bin kez yapılan simülasyon sonrası dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

10 BİN SİMÜLASYON YAPILDI

Opta’nın hazırladığı raporda, Devler Ligi senaryosu tam 10 bin kez simüle edildi. Bu analizler sonucunda takımların yarı final ve şampiyonluk ihtimalleri belirlendi.

EN BÜYÜK FAVORİ ARSENAL

Yüzde 27.7 ile Arsenal şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. İngiliz ekibini Bayern Münih (%20.9) ve Barcelona (%17.5) takip etti. Son şampiyon PSG ise %12.1 ile dördüncü sırada yer aldı.

REAL MADRID VE LIVERPOOL GERİDE KALDI

Real Madrid (%8.3) ve Liverpool (%6.4) gibi dev kulüplerin daha düşük ihtimallerle listede yer alması dikkat çekti. Atletico Madrid ve Sporting ise listenin son sıralarında yer aldı.

İLK KEZ KAZANABİLİRLER

Bu sezon lig etabında tüm maçlarını kazanan Arsenal, kupayı kazanması halinde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayacak.