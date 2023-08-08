Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Yunanistan'da ortalık savaş alanına döndü! 1 taraftar hayatını kaybetti

AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı öncesinde çıkan olaylarda 1 Yunan taraftar hayatını kaybetti.

DEPLASMAN TARAFTARI OLMAYACAK

Dinamo Zagreb, UEFA'nın maçları seyircisiz oynatma kararı aldığını duyurduğu açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynayacağımız AEK mücadelesi öncesi çıkan olaylar neticesinde 1 taraftarın hayatını kaybettiğini üzülerek belirtmek isteriz. UEFA, polisle iş birliği içinde; eşleşmedeki maçlarda deplasman seyircisi olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

YUNAN TARAFTARLARA ORGANİZE SALDIRI

Yasak olmasına rağmen yaklaşık 100 Dinamo Zagreb taraftarının karayolunu kullanarak Yunanistan'a gittiği ve AEK taraftarlarına organize bir saldırıda bulunduğu belirtildi. Yaşanan olayların ardından 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.