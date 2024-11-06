Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleye tribünlerde açılan bir pankart damga vurdu.

PSG TARAFTARLARI "ÖZGÜR FİLİSTİN" AÇTI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'da oynanan karşılaşma öncesinde Fransız temsilcisinin taraftarları çok konuşulacak bir harekete imza attı. PSG taraftarları, maç öncesinde "Özgür Filistin" pankartı açtı. Pankartta "Sahada savaş ama dünyada barış" ifadeleri de yer aldı.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Filistin'in özgürlüğü için Fransız taraftarlar tarafından bir pankart açılması kısa sürede dünya gündemine oturdu. O anlara ait görüntüler ile fotoğraflar, etkileşim ve yorum yağmuruna tutuldu.