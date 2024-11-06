Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

Geniş Video İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Atletico Madrid maçı öncesinde Fransız taraftarlar tarafından "Özgür Filistin" pankartı açılması geceye damga vurdu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'daki bu anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.

06.11.2024 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleye tribünlerde açılan bir pankart damga vurdu.

PSG TARAFTARLARI "ÖZGÜR FİLİSTİN" AÇTI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'da oynanan karşılaşma öncesinde Fransız temsilcisinin taraftarları çok konuşulacak bir harekete imza attı. PSG taraftarları, maç öncesinde "Özgür Filistin" pankartı açtı. Pankartta "Sahada savaş ama dünyada barış" ifadeleri de yer aldı.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Filistin'in özgürlüğü için Fransız taraftarlar tarafından bir pankart açılması kısa sürede dünya gündemine oturdu. O anlara ait görüntüler ile fotoğraflar, etkileşim ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Filistin Bayrağı, Filistin Sorunu, Atletico Madrid, Politika, Filistin, Fransa, Futbol, Dünya, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aydın şimşek:
    Bravo sizlere valla bravo 108 2 Yanıtla
  • Serkan kaya:
    bide bizim taraflara bak. helal olsun 76 2 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Tek kelimeyle BRAVO … 67 3 Yanıtla
  • Far mer:
    Bizim korkudan yapamadığımızı yapmışlar helal olsun 57 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Beşiktaş Yahudi takımı ile hangi ülkede oynarsa oynasın Filistin bayrağı açmalı 17 2 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bunlar boş işler g_tüne güvenen gider savaşır. Bu tür işleri yapanlar karaktersiz ve ortalı karıştıran kişiliksiz insanlar 3 7 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    arapların yapamadığını ypmışlar 5 2 Yanıtla
  • harun aydın:
    Ne bravosu, yemeyin bunları ey ahali, atı alan üsküdarı geçti. Şimdi mi akıllarına gelmiş. Filistinli diye bir ırk kalmadı nerdeyse 3 4 Yanıtla
  • Murat Çoker:
    Ne kadar balık hafızalısınız birde bravo yazan dolu bunlar değilmiydi peygamber efendimizin karikatrünü yapan eeey türk halkı ey uyuyorsun be 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Hadi Gavurun Aklına Şimdi Geldi Diyelim Bizim İnsanların Aklına Neden bugüne Kadar Hiç Gelmedi Filistin Bayrağı HELAL OLSUN FIRANSIZLARA 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.