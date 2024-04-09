IŞİD Tehdidiyle Şampiyonlar Ligi Maçlarında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.
Örgüt yanlısı yayın organları Salı ve Çarşamba günü yapılacak maçlara yönelik saldırı çağrısı yaptı.
UEFA, Madrid, Paris ve Londra’da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olunduğunu duyurdu.
Fransa ve İspanya’da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı.
Paris’teki PSG - Barcelona maçı öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tehdidin çeyrek final maçları genelinde dile getirildiğini söyledi.
Darmanin, “Bu sabah erken saatlerde konuştuğum polis, güvenlik önlemlerini ciddi oranda artırdı” dedi.
UEFA Sözcüsü, ilgili maçlar için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını aktardı.
Açıklamada, tüm maçların “gerekli güvenlik önlemleri” dahilinde, planlandığı gibi oynanacağı da vurgulandı.
IŞİD’in saldırı çağrısında Londra’da Emirates, Madrid’deki Bernabeu ve Metropolitano Staydumları ile Paris’teki Parc des Princes hedef gösteriliyor.
Maç öncesi basın toplantısında tehditlere ilişkin soruyu yanıtlayan PSG çalıştırıcısı Luis Enrique, “Teröristlerin tehdidinden kim endişeye kapılmaz” dedi.
Luis Enrique, “Umarım bunlar yalnızca tehdittir ve bir şey olmaz" şeklinde konuştu.
13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan biri Fransa- Almanya hazırlık maçının oynandığı bölgeyi hedef almıştı.
IŞİD, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası maçlarına yönelik olarak da tehdit mesajı yayınladı.
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Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.
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