UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan maçlarda tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Kazakistan ekibi Kairat, Pafos FC ile golsüz berabere kaldı.
Barcelona ise Olympiakos'u farklı mağlup etti. Saat 22.00'de oynanan müsabakalarda da gollü sonuçlara imza atıldı. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Almanya'da Bayer Leverkusen'i 7-2 yendi. Gecenin en önemli maçlarından birinde
Arsenal, Atletico Madrid'i 4 golle geçti. Union Saint- Gilloise ile deplasmanda karşılaşan Inter, sahadan 4-0 galip ayrılırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Heyecanı - Son Dakika
