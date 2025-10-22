UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan maçlarda tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Kazakistan ekibi Kairat, Pafos FC ile golsüz berabere kaldı.

TAM 43 GOL OLDU

Barcelona ise Olympiakos'u farklı mağlup etti. Saat 22.00'de oynanan müsabakalarda da gollü sonuçlara imza atıldı. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Almanya'da Bayer Leverkusen'i 7-2 yendi. Gecenin en önemli maçlarından birinde

Arsenal, Atletico Madrid'i 4 golle geçti. Union Saint- Gilloise ile deplasmanda karşılaşan Inter, sahadan 4-0 galip ayrılırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;