Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Başlıyor

Devler Ligi'nde 4. hafta, yarın oynanacak 9 maçla başlıyor. Takımlar sahne alacak.

04.11.2024 11:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Real Madrid (İspanya)- Milan (İtalya)

23.00 Liverpool (İngiltere)- Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)- Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)- Manchester City (İngiltere)

23.00 Lille (Fransa)- Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Young Boys (İsviçre)

23.00 Bayern Münih (Almanya)- Benfica (Portekiz)

23.00 Paris Saint Germain (Fransa)- Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Feyenoord (Hollanda)- Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Barcelona (İspanya)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

Kaynak: AA

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