PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor - Son Dakika
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PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor

12.10.2022 13:52

PSG'de istediği mevkide oynayamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılacağı iddia edilen Kylian Mbappe hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta PSG'nin hocası Christophe Galtier'in defterine aldığı notta "Kylian sağda oynamayı tercih ediyor" yazması dikkat çekerken, tecrübeli teknik adamın iddialara yanıt vermek amacıyla defterini özellikle kameraların çekebileceği şekilde tuttuğu şeklinde yorumlar da yapıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Fransız devinin hocası Christophe Galtier'in defterine aldığı notun kameralara yansıması çok konuşuldu.

MBAPPE GOL ATTI, GAILTER NOT ALDI

Karşılaşmada Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Benfica 62. dakikada penaltıdan Joao Mario ile dengeyi getirdi. Maç 1-1 sona ererken, PSG'nin hocası Gailter'in Mbappe ile ilgili defterine aldığı not kameralara yansıdı.

Canlı yayında yakalandı! PSG'nin hocasının Mbappe ile ilgili yazdığı not herkesi çok şaşırttı

"KYLIAN SAĞDA OYNAMAYI TERCİH EDİYOR"

Takımdan ayrılacağı konuşulan Mbappe'nin bu kararının arkasında tercih ettiği bölgede oynatılmamasının da olduğu öne sürülüyordu. Tüm bu iddiaların ışığında Gailter'in defterine aldığı not herkesi çok şaşırttı. Fransız hocanın canlı yayında kameralara yansıyan defterine, "Kylian sağda oynamayı tercih ediyor." yazdığı görüldü.

Canlı yayında yakalandı! PSG'nin hocasının Mbappe ile ilgili yazdığı not herkesi çok şaşırttı
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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor - Son Dakika
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