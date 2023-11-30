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Şampiyonlar Ligi'nde ortalık karıştı! Kopenhag'ın hocası, Galatasaray'ı işaret etti - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde ortalık karıştı! Kopenhag'ın hocası, Galatasaray'ı işaret etti

Bayern Münih ile golsüz berabere kalan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları son grup maçı öncesi avantajı kaptı. Alman deviyle oynanan karşılaşma sonrası konuşan Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup, ''Henüz işimiz bitmedi. Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız.'' dedi. Danimarka ekibi, sarı-kırmızılıları yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

30.11.2023 - 08:51,  Güncelleme: 09:09
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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kopenhag, deplasmanda Bayern Münih ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarka ekibinin hocası Jacob Neestrup, Galatasaray'a meydan okudu.

"KENDİ KADERİMİZİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Jacob Neestrup yaptığı açıklamada, "Henüz işimiz bitmedi. Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız. Her ihtimal masada. Şu ana kadar olağanüstü bir iş çıkardık. Kendi kaderimizi kendimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İHTİMALLER

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, temsilcimizi yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Mücadeleyi Galatasaray kazanırsa sarı-kırmızılılar bir üst tura yükselecek. Galatasaray kazanır, Manchester United da Bayern Münih'e kaybederse Kopenhag, Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Hem Galatasaray hem de Manchester United kazanırsa, Kopenhag Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde ortalık karıştı! Kopenhag'ın hocası, Galatasaray'ı işaret etti - Son Dakika
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