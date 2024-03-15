Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final kuraları çekildi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nde 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları Başladı

Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışlarda, 18 üniversite takımından 300 yelkenci mücadele ediyor. İlk gün yapılan üç yarışta ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarıştı. Organizasyonun başkanı Zafer Öznur, pazar gününe kadar yarışların devam edeceğini ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. 16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.