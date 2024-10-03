Şampiyonlar Ligi'nde Dikkat Çeken Sonuçlar - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde Dikkat Çeken Sonuçlar

Lille, Real Madrid'i 1-0 yendi, Benfica Atletico'yu 4-0 mağlup etti; Aston Villa Bayern'i geçti.

03.10.2024 00:49
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bu gece oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı.

Gecenin en dikkat çekici sonucunu Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Fransız ekibi Lille aldı. Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 1-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 45+2'nci dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. Bu sonucun ardından Lille, puanını 3 yaparken; Real Madrid de 3 puanda kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Arda Güler, 67'nci dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.

KEREM VE ORKUN ATTI, BENFİCA RAHAT KAZANDI

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Maç boyu üstün bir oyun sergileyen Benfica, maçı 4-0 kazandı. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52'nci dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75'inci dakikada Alexander Bah ve 86'ncı dakikada penaltıdan Orkun Kökçü attı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına 2'de 2 ile başlayan Benfica, 6 puana yükseldi. Atletico Madrid'in ise 3 puanı bulunuyor.

ASTON VİLLA, BAYERN MÜNİH'İ YENDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sahasında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Maç Bayern Münih'in oyun üstünlüğüyle geçse de kazanan 1-0'lık skor ile Aston Villa oldu. İngiliz ekibine 3 puanı getiren golü 79'uncu dakikada Jhon Duran kaydetti. Yeni sezona 2'de 2 ile başlayan 7 takımdan biri olan Aston Villa puanını 6 yaptı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan Bayern Münih'in ise 3 puanı var.

Gecenin sonuçları ise şu şekilde:

Girona – Feyenoord: 2-3

Shakhtar Donetsk – Atalanta: 0-3

Aston Villa – Bayern Münih: 1-0

Benfica – Atletico Madrid: 4-0

Dinamo Zagreb – Monaco: 2-2

Leipzig – Juventus: 2-3

Lille – Real Madrid: 1-0

Liverpool – Bologna: 2-0

Sturm GrazClub Brugge: 0-1

Kaynak: DHA

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